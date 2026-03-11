Вторая ракетка планеты Янник Синнер пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. В поединке четвёртого круга, состоявшемся 11 марта, итальянец оказался сильнее представителя Бразилии Жоао Фонсеки, который занимает 35-ю строчку мирового рейтинга.

Янник Синнер globallookpress.com

Матч завершился победой Синнера в двух напряжённых сетах — 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Противостояние продолжалось 2 часа 1 минуту. За это время Синнер 15 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и использовал один из четырёх брейк-пойнтов.

Фонсека отметился девятью эйсами, совершил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт.

За выход в полуфинал соревнований в Индиан-Уэллсе Синнер сыграет против американца Лёнера Тьена.