Следующим соперником Тьена будет сильнейший в паре Якуб Меншик (Чехия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

Шелтон сделал восемь эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету Тьена 15 подач навылет, 10 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт за встречу из восьми заработанных.

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась поражением восьмой ракетки мира со счетом6:7 (3:7), 6:4, 3:6.

Американский теннисист Бен Шелтон проиграл своего соотечественнику Ленеру Тьену в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

