Российский теннисист Андрей Рублев отреагировал на поражение от канадца Габриэля Диалло во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Андрей Рублев globallookpress.com

«Матч был очень близким, были шансы, где можно было вернуться. В третьем сете я вернулся, а потом сразу же было два обидных гейма. Ну это теннис, это часть спорта.

Конечно, это тяжёлые условия, когда ты приезжаешь за два дня до матча, потому что здесь совсем по-другому мяч летает. Очень высокие отскоки, поэтому очень тяжело было его подачу принимать — он подавал 230 км/ч. Тяжело было принять без какой-то подготовки.

И так подарок, что я успел на этот турнир и ещё провёл нормальный матч, имея шансы выиграть. Конечно, обидно, когда ты играешь столько часов, три сета, тай-брейки, вытаскиваешь, вытаскиваешь и проигрываешь. Конечно, обидно. Но лучше, наверное, так, чем вообще никак», — заявил Рублев в интервью «Больше! ».

Напомним, что наш соотечественник уступил своему сопернику с результатом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 3:6.