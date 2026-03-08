Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о победе над Соланой Сьеррой из Аргентины в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе (США). Первая ракетка России победила со счетом 6:0, 6:0.

Мирра Андреева globallookpress.com

«Думаю, сегодня я играла хорошо. Условия тоже были довольно сложные. Ветер всё время менял направление. Поэтому я очень довольна тем, как смогла подстроить свою игру под эти условия, и очень рада выиграть матч и снова играть на этом турнире», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.

В матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева встретится с Катериной Синяковой из Чехии.