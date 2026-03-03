86-я ракетка мира Анастасия Захарова вышла в основную сетку турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Анастасия Захарова globallookpress.com

Россиянка в матче квалификации обыграла в двух сетах чешку Линду Фрухвиртову со счетом 6:4, 7:6.

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. В её рамках Захарова ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Фрухвиртовой три эйса, девять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдет с 4 по 15 марта. Действующей чемпионкой соревнований является Мирра Андреева.