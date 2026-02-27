Американский теннисист Фрэнсис Тиафо пробился в полуфинал турнира в Акапулько, уверенно обыграв в четвертьфинале итальянца Маттиа Беллуччи — 6:3, 6:4.

Фрэнсис Тиафо globallookpress.com

28-летний Тиафо, занимающий 28-ю строчку мирового рейтинга, подал пять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал пять из восьми брейк-пойнтов.

Беллуччи, 110-я ракетка мира, ответил шестью эйсами, но также допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта.

За выход в финал Тиафо поспорит с победителем встречи Валентин Вашеро — Брэндон Накасима.