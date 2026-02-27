В финале турнира Медведеву будет противостоять победитель пары Андрей Рублёв (Россия) — Таллон Грикспор (Нидерланды).

Их противостояние длилось 1 час 23 минуты. За это время Оже‑Альяссим выполнил 7 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и не заработал ни одного брейк‑пойнта. На счету Медведева — 7 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 из 2 реализованных брейк‑пойнтов.

В полуфинале он уверенно победил Феликса Оже‑Альяссима (8‑я ракетка) в двух сетах со счётом 6:4, 6:2.

Россиянин Даниил Медведев (11‑я ракетка мира) стал финалистом турнира серии ATP‑500 в Дубае.

