Российский теннисист Даниил Медведев, чемпион US Open — 2021 и 11-я ракетка мира, поделился впечатлениями от выхода в полуфинал турнира ATP-500 в Дубае.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Я чувствовал себя хорошо. Знал, что у него может быть проблема с плечом или локтем. Не уверен, но его первая подача, вероятно, была не такой хорошей, как обычно. Но все равно нужно играть, все равно нужно быть исполнительным. Он отличный боец. Я доволен тем, как я здесь играю, и с нетерпением жду возможности сыграть в полуфинале», — сказал Медведев после матча.

В четвертьфинале Медведев одержал победу над американцем Дженсоном Бруксби (49-й в рейтинге), обыграв его со счетом 6:2, 6:1.