Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 10-е место в мировом рейтинге, успешно вышел во второй круг турнира ATP-500 в Дубае.

Александр Бублик globallookpress.com

В первом раунде он обыграл немецкого спортсмена Яна-Леннарда Штруффа, который находится на 80-й строчке рейтинга ATP. Встреча длилась 1 час 5 минут и завершилась уверенной победой Бублика со счётом 6:3, 6:4.

Штруфф выполнил восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни один из трёх заработанных брейк-пойнтов. Бублик сделал 12 эйсов, также совершил две двойные ошибки, но реализовал оба своих брейк-пойнта.

Теперь в следующем круге Александр Бублик встретится с победителем матча между Отто Виртаненом и Таллоном Грикспором.