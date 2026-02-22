Американский теннисист Томми Пол вышел в финал турнира в Делрэй-Бич, обыграв в полуфинале своего соотечественника Лернера Тьена — 4:6, 6:4, 6:3.

Томми Пол globallookpress.com

Матч продолжался 2 часа 17 минут. 28-летний Пол, занимающий 24-е место в мировом рейтинге, подал 15 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два из пяти брейк-пойнтов.

Его 20-летний соперник, 23-я ракетка мира, отметился пятью подачами навылет, двумя двойными ошибками и реализовал один брейк-пойнт.

В финале Пол сыграет ещё с одним представителем США — Себастьяном Кордой.