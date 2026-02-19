Джессика Пегула, занимающая пятую строчку мирового рейтинга WTA, успешно преодолела четвертьфинальный этап турнира WTA-1000, который проходит в Дубае (ОАЭ).

Джессика Пегула globallookpress.com

В упорной борьбе она одержала победу над представительницей Дании Кларой Таусон, которая находится на 15-й позиции в рейтинге. Матч продолжался 1 час 55 минут и завершился со счетом 6:3, 2:6, 6:4 в пользу американки.

В ходе игры Таусон выполнила шесть эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала два из шести возможных брейк-пойнтов. Пегула, в свою очередь, подала навылет восемь раз, трижды ошиблась на подаче и успешно реализовала два из трёх заработанных брейк-пойнтов.

Теперь Джессика Пегула встретится с победительницей матча между ее соотечественницей Амандой Анисимовой и россиянкой Миррой Андреевой в полуфинале турнира.