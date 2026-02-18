17-я ракетка мира Карен Хачанов вышел в следующий раунд турнира ATP-500 в Дохе.

Карен Хачанов globallookpress.com

Россиянин обыграл в матче второго круга венгра Мартона Фучовича со счетом 6:2, 4:6, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 1 минуту. За это время Фучович сделал шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету Хачанова семь подач навылет, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Помимо Хачанова, в столице Катара также выступают еще два представителя России — Даниил Медведев и Андрей Рублев.