Российская теннисистка Вера Звонарева и ее немецкая коллега Лаура Зигемунд одержали победу и вышли во второй круг турнира в Дохе. Их соперницами были украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок, которых они обыграли со счётом 6:2, 6:3.

Вера Звонарева globallookpress.com

Матч продолжался 1 час 19 минут. Звонарева и Зигемунд выполнили три подачи навылет, дважды ошиблись при подаче и реализовали три из семи брейк-поинтов. В свою очередь, Киченок сделали две подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и не смогли воспользоваться ни одним из трёх брейк-поинтов.

Во втором круге Звонарева и Зигемунд встретятся с победительницами матча между Корри Гауфф и Викторией Мбоко, а также Кристиной Букша и Николь Меликар-Мартинес.