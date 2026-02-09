Российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 28-е место в мировом рейтинге, успешно преодолела первый раунд турнира WTA-1000, который проходит в Дохе (Катар), и вышла во второй круг соревнований.

Анна Калинская globallookpress.com

В стартовом матче она уверенно обыграла испанскую спортсменку Джессику Бузас Манейро в двух сетах со счетом 6:2, 6:1. Встреча длилась 1 час 7 минут.

За это время Калинская продемонстрировала высокий уровень игры: она не выполнила ни одной подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки, но реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. Ее соперница, в свою очередь, выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и не смогла реализовать ни один из двух брейк-пойнтов.

Турнир в Дохе продлится с 8 по 14 февраля. В прошлом году победительницей соревнований стала американская теннисистка Аманда Анисимова.