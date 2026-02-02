По традиции в начале недели Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг теннисистов, который претерпел изменения после Открытого чемпионата Австралии.

Даниил Медведев
Даниил Медведев globallookpress.com

Россиянин Даниил Медведев поднялся с 12-й на 11-ю строчку, а Андрей Рублев теперь идет на 14-й позиции.

Также отметим, что Новак Джокович теперь занимает третью позицию, обогнав Александра Бублика.

Рейтинг ATP от 2 февраля:

1 (1).  Карлос Алькарас (Испания) — 13 650 очков.
2 (2).  Янник Синнер (Италия) — 11 500.
3 (4).  Новак Джокович (Сербия) — 5280.
4 (3).  Александр Зверев (Германия) — 4605.
5 (5).  Лоренцо Музетти (Италия) — 4405.
6 (6).  Алекс де Минор (Австралия) — 4080.
7 (9).  Тейлор Фриц (США) — 3940.
8 (8).  Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3725.
9 (7).  Бен Шелтон (США) — 3600.
10 (10).  Александр Бублик (Казахстан) — 3235.

11 (12).  Даниил Медведев (Россия) — 3060.
14 (15).  Андрей Рублев (Россия) — 2600.
18 (18).  Карен Хачанов (Россия) — 2320.