Также отметим, что Новак Джокович теперь занимает третью позицию, обогнав Александра Бублика .

Россиянин Даниил Медведев поднялся с 12-й на 11-ю строчку, а Андрей Рублев теперь идет на 14-й позиции.

По традиции в начале недели Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг теннисистов, который претерпел изменения после Открытого чемпионата Австралии.

