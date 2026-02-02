По традиции в начале недели Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг теннисистов, который претерпел изменения после Открытого чемпионата Австралии.
Россиянин Даниил Медведев поднялся с 12-й на 11-ю строчку, а Андрей Рублев теперь идет на 14-й позиции.
Также отметим, что Новак Джокович теперь занимает третью позицию, обогнав Александра Бублика.
Рейтинг ATP от 2 февраля:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13 650 очков.
2 (2). Янник Синнер (Италия) — 11 500.
3 (4). Новак Джокович (Сербия) — 5280.
4 (3). Александр Зверев (Германия) — 4605.
5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 4405.
6 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 4080.
7 (9). Тейлор Фриц (США) — 3940.
8 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3725.
9 (7). Бен Шелтон (США) — 3600.
10 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 3235.
11 (12). Даниил Медведев (Россия) — 3060.
14 (15). Андрей Рублев (Россия) — 2600.
18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2320.