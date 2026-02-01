Сербский теннисист Новак Джокович после поражения в финале Открытого чемпионата Австралии от Карлоса Алькараса ответил на вопрос о своем будущем.

Новак Джокович globallookpress.com

«Правда в том, что я не знаю, выступлю или нет здесь снова. Вы давно следите за мной, и я не притворяюсь, не скрываю ничего. В течение последнего года, полутора лет я отмечал, что действительно не уверен, как долго продлится моя карьера и что будет дальше. Я говорил, что хотел бы играть до Олимпийских игр 2028 года, и это может означать участие в одном турнире в год, или в десяти, или в пятнадцати… Честно говоря, я не знаю. Не хочу принимать такие долгосрочные решения, когда дело касается моего расписания и моего будущего прямо сейчас.

Честно говоря, я сейчас не могу говорить или думать о будущих шагах и турнирах. Зрители подарили мне поистине незабываемые эмоции в последних двух матчах, эмоции, которые, я думаю, я никогда раньше здесь не испытывал. И я глубоко благодарен за то, что наконец‑то смог это испытать. Думаю, я это заслужил, и я искренне благодарю их. Я вернусь в Австралию, но в качестве действующего игрока или нет, мы увидим позже», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

38‑летний Джокович в настоящий момент является четвертой ракеткой мира. На его счету 24 победы на турнирах «Большого шлема».