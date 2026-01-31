Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала свое поражение в финале Australian Open от Елены Рыбакиной.

Арина Соболенко
Арина Соболенко globallookpress.com

«Она провела невероятный матч.  Я старалась изо всех сил, билась до последнего мяча, возможности у меня были.  Несколько из них я упустила, но это теннис, сегодня ты проигравший, а завтра — победитель.  Надеюсь, в этом сезоне я чаще буду победителем, а не проигравшим.  Надеюсь и молюсь.

Что случилось в третьем сете?  Теннис весь матч был агрессивным.  В тот момент ей нечего было терять и она невероятно проводила розыгрыши.  Была её подача, так что у меня был только один брейк.  Не знаю, может, стоило быть более агрессивной на своей подаче, оказывать на неё больше давления.  Но она играла невероятно, делала виннерсы, я допустила пару невынужденных ошибок.  Конечно, есть сожаления, когда ведёшь 3:0, а уже через пару секунд — по ощущениям — становится 3:4.  Всё было очень быстро.  Она показала великолепный теннис, я — не слишком умный.  Сегодня я проигравшая, может, завтра буду победителем.  А может, и проигравшим.  Надеюсь, нет, посмотрим», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Для белорусской спортсменки это поражение в решающем матче стало третьим в четырех последних финалах турниров «Большого шлема».