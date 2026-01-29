Первая ракетка мира Арина Соболенко оценила свои успехи. Ранее уроженка Минска в полуфинале Australian Open победила украинку Элину Свитолину со счетом 6:2, 6:3.

Арина Соболенко globallookpress.com

«Никогда не думала, что войду в топ-10, стану стабильной и буду играть на таких больших аренах, здесь, получать такую поддержку. Каждый день я благодарна за всё, что у меня есть», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Соболенко поборется за титул на Australian Open 2026 с победительницей матча между американкой Джессикой Пегулой и Еленой Рыбакиной из Казахстана.