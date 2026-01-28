Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над полькой Игой Свентек в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. Рыбакина выиграла встречу со счетом 7:5, 6:1.

Елена Рыбакина globallookpress.com

«Мы хорошо знаем друг друга, и я просто старалась сохранять агрессию. Мне кажется, в первом сете у обеих первая подача не особо работала, а во втором я просто начала играть свободнее и подавать лучше. Я очень довольна победой».

Сейчас я чувствую себя физически хорошо. Сложно сравнивать, но на этом турнире, однозначно, я играла каждый матч чуть лучше. Очень довольна двумя последними матчами. С солнцем здесь немного сложно, но я нахожу способ справиться«, — приводит пресс-служба турнира слова Рыбакиной.

За выход в финал Рыбакина поборется с представительницей США Джессикой Пегулой.