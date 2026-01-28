Чемпион Олимпиады-2000, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников высказал свое мнение по поводу успеха опытной Веры Звонаревой на Открытом чемпионате Австралии.

Евгений Кафельников globallookpress.com

«Я рад за Веру, что она играет и получает удовольствие. Чему тут удивляться? В наше время удивляться ничему уже нельзя. Можно и так расценивать, что это пример для более молодого поколения. Я не слежу за соперницами, но я хочу, чтобы у Веры всё получилось», — сказал Кафельников «Чемпионату».

Звонарева в паре с японкой Эной Сибахарой в четвертьфинале в напряженной борьбе переиграла австралиек Кимберли Бирелл/Талия Гибсон — 6:4, 6:7 (3:7), 7:5.