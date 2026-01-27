Российская теннисистка Ирина Хромачева в паре с американцем Кристианом Харрисоном завершили выступление в миксте на Открытом чемпионате Австралии-2026, не сумев пробиться в полуфинал.

Ирина Хромачева globallookpress.com

В четвертьфинале турнира они уступили американке Тэйлор Таунсенд и хорвату Николе Мектич. Матч продолжался один час и завершился победой соперников со счётом 6:4, 6:2.

В полуфинале Таунсенд и Мектич встретятся с сильнейшими в противостоянии дуэтов Оливия Гадеки/Джон Пирс (Австралия) и Александра Крунич/Мате Павич (Сербия/ Хорватия).