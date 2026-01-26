Американская теннисистка Аманда Анисимова впервые в своей карьере пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
В матче четвёртого круга Australian Open — 2026 четвёртая ракетка мира обыграла представительницу Китая Ван Синьюй в двух сетах — 7:6 (7:4), 6:4. Поединок продолжался 1 час 38 минут.
Ранее Анисимовой не удавалось преодолеть эту стадию на турнире в Мельбурне. За выход в полуфинал она поспорит со своей соотечественницей Джессикой Пегулой, занимающей шестую строчку в мировом рейтинге.