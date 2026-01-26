Ранее Анисимовой не удавалось преодолеть эту стадию на турнире в Мельбурне. За выход в полуфинал она поспорит со своей соотечественницей Джессикой Пегулой , занимающей шестую строчку в мировом рейтинге.

В матче четвёртого круга Australian Open — 2026 четвёртая ракетка мира обыграла представительницу Китая Ван Синьюй в двух сетах — 7:6 (7:4), 6:4. Поединок продолжался 1 час 38 минут.

Американская теннисистка Аманда Анисимова впервые в своей карьере пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

2.07

Прогнозы•Сегодня 10:00 Дардери — Синнер. Прогноз и ставка Синнер продлит победную серию в Мельбурне?

Теннис•Вчера 17:32 Неделя тенниса: капитуляция Мирры и Медведева, стабильность Хачанова и прогресс Селехметьевой

Теннис•19/01/2026 15:39 Мрачное будущее тенниса: почему война за авторские права и жадность турниров отпугивают болельщиков

Теннис•17/01/2026 13:40 Соболенко снова остановится в шаге от титула? Разбор сетки женского Australian Open-2026

Теннис•17/01/2026 12:13 Алькарас без Ферреро, а Медведев снова среди фаворитов: главные интриги мужского Australian Open-2026

Главные темы сейчас

Теннис•11/01/2026 18:36 Неделя тенниса: Медведев продлил уникальную серию, а Бублик дебютировал в топ-10

Теннис•11/01/2026 11:42 Борьба против времени: почему этот сезон станет решающим для Джоковича

Теннис•04/01/2026 17:38 Третий год «Эпохи Синкараса»: чего ждать от Алькараса и Синнера в 2026-м?

Теннис•29/12/2025 01:17 Соболенко проиграла мужчине: старалась, боролась, но всё равно — без шансов

Теннис•26/12/2025 15:05 «Очень рада, что не выгнала его». Как теннисисты и тренеры выбирают друг друга

Выбор читателей

Футбол•Вчера 08:54 Покорить столицу: почему от перехода Сауся в «Спартак» больше выиграет «Балтика»

Футбол•23/01/2026 10:09 Верните мой 2016-й: «Ростов» в ЛЧ, «Динамо» в ФНЛ и ещё топ-8 событий 10-летний давности

Футбол•22/01/2026 13:36 Важнее, чем кажется: почему «Барселона» не хочет расставаться с Рашфордом

Футбол•20/01/2026 12:40 «Паненка» в руки, кража полотенца и драка журналистов: хроника безумного финала Кубка Африки

Футбол•22/01/2026 18:19 Англия, Париж или пустыня: кто может забрать Винисиуса у «Реала»

Самое интересное

Бои•26/12/2025 20:19 7 самых ярких нокаутов UFC в 2025-м: Левый хук Прохазки, хай-кик Салкилда и еще 5 штук

Футбол•25/12/2025 16:56 Вездесущий Джака, Субименди и прорыв Экитике. Топ-10 лучших трансферов сезона АПЛ

Футбол•25/12/2025 14:40 Напарник для Бруну: Балеба и другие кандидаты в центр поля «Манчестер Юнайтед»

Футбол•25/12/2025 12:52 Заложник «Фантастической четверки»: почему Алонсо приходится выживать в «Реале»