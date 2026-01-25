Завершились два матча 1/8 финала на Открытом чемпионате Австралии в женском одиночном разряде.

Арина Соболенко globallookpress.com

Первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии без проблем разобралась с канадкой Викторией Мбоко (16) со счетом 6:1, 7:6 (7:1).

Соперницы были на корте 1 час 28 минут. За это время Соболенко выполнила 6 подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Мбоко 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Амриканка Ива Йович (27) разгромила Юлию Путинцеву из Казахстана (94) всего за 53 минуты — 6:0, 6:1.

Путинцева не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из 4. На счету Йович 3 эйса, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В четвертьфинале мэйджора Йович и Соболенко сыграют друг с другом.