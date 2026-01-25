Российский теннисист Даниил Медведев не намерен сосредотачиваться на поражении от американца Лернера Тьена в матче четвертого круга Australian Open. Он считает, что важно смотреть на общую картину.

Даниил Медведев globallookpress.com

«За последние восемь турниров, включая US Open, я показал отличный уровень игры и одержал множество побед. Поэтому я не должен зацикливаться на этом матче, который не сложился для меня. Тьен оказался сильнее, и это обидно, особенно учитывая, что я чувствовал себя уверенно. Но что есть, то есть», — сказал Медведев пресс-службе ATP.

В матче четвертого круга Медведев уступил со счетом 4:6, 0:6, 3:6. Это поражение стало для него первым в карьере, когда он проиграл сет без единого очка на турнире «Большого шлема».

В четвертьфинале Australian Open Лернер Тьен встретится с немецким теннисистом Александром Зверевым.