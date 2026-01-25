Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в четвертьфинал австралийского мэйджора.

Даниил Медведев globallookpress.com

В матче четвертого круга его довольно легко победил американец Леарнер Тьен (29) со счетом 6:4, 6:0, 6:3 за 1 час 40 минут игрового времени.

Матч длился 1 час и 40 минут. Медведев сделал 6 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт. У Тьена 5 подач навылет, 1 двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Следующим соперником Тьена станет Александр Зверев, который в своем матче уверенно разобрался с аргентинцем Франсиско Серундоло.