Лучший теннисист мира Карлос Алькарас остался доволен своей игрой против американца Томми Пола (20) в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии.

Карлос Алькарас globallookpress.com

«Думаю, он начал довольно сильно. Думал, что провёл хороший гейм на приёме, но он бил мощно и плоско, и для меня это было немного сложно. Но я всё время держался и знал, что у меня будут шансы, и постарался их реализовать. Думаю, у меня получилось. В целом считаю, что это был очень высокий уровень тенниса с обеих сторон, но я просто очень рад, что победил в трех сетах», — сказал Алькарас на корте сразу после матча.

Алькарас выиграл у Пола со счетом 7:6 (8:6), 6:4, 7:5. В четвертьфинале турнира он сыграет с победителем пары Александр Бублик — Алекс Де Минор.