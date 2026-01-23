Шестая ракетка мира Алекс де Минор вышел в 1/8 финала Australian Open.

Алекс де Минор globallookpress.com

Австралиец в трех сетах обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:3, 6:4, 7:5.

Встреча продлилась 2 часа 43 минуты. По ходу матча Тиафо подал навылет шесть раз, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Де Минор сделал восемь эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 12 заработанных.

В следующем раунде де Минор сыграет с победителем матча между Александром Бубликом из Казахстана и аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.