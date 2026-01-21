Немецкий теннисист Александр Зверев, занимающий третье место в мировом рейтинге, вышел в третий круг Australian Open 2026 года. В упорной борьбе он обыграл француза Александра Мюллера, который занимает 52-ю строчку рейтинга, со счётом 6:3, 4:6, 6:3, 6:4.

Александр Зверев globallookpress.com

Матч длился 3 часа и 3 минуты. В течение игры Зверев выполнил 18 эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал 6 из 16 брейк-пойнтов. Мюллер, в свою очередь, сделал 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов.

В следующем раунде турнира Зверев встретится с британским теннисистом Кэмероном Норри.