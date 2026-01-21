Россиянка Мирра Андреева (7-я ракетка мира) не испытала особых проблем в игре с гречанкой Марией Саккари (53) во втором круге Australian Open — 2026 — 6:0, 6:4.

Мирра Андреева globallookpress.com

Соперницы были на корте 1 час 8 минут. За это время Андреева-младшая выполнила одну подачу навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных.

У гречанки один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из 4.

Теперь в 3-м круге австралийского мэйджора Мирра сразится с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.

Андреева стала самой молодой теннисисткой со времен Анны Курниковой (2000), которой удалось выиграть два сета кряду с «баранкой» в одиночном разряде на Australian Open.