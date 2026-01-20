Экс-россиянка Дарья Касаткина, ныне представляющая Австралию, завершила свое выступление на Australian Open

Дарья Касаткина globallookpress.com

43-я ракетка мира в трех сетах уступила Николе Бартуньковой из Чехии, занимающей 126-ю строчку в мировом рейтинге со счетом 7:6, 0:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 5 минут. За это время Бартунькова выполнила две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Касаткиной два эйса, восемь двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Во втором круге турнира Бартунькова сыграет с десятой ракеткой мира Белиндой Бенчич из Швейцарии.