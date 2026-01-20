Российский теннисист Карен Хачанов высказался о победе над американцем Алексом Михельсеном в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

Карен Хачанов
Карен Хачанов globallookpress.com

«Он был очень близок к тому, чтобы стать сеяным.  Я проиграл ему здесь в прошлом году в третьем круге, потом взял реванш, кажется, в Канаде.  Играть против такого соперника в первом круге — невероятно тяжело.  Мы играли почти четыре часа.  Хотелось бы побыстрее, но не получилось.  Что за битва!

В пятом сете я вёл 5:2, у меня было три матчбола, а потом он перевернул игру тремя эйсами, сделал камбэк.  Затем я увидел, что у него начались судороги, и это самое сложное.  Он шёл на все удары, и они у него проходили.  Думаешь — ладно, надо вернуть мяч в корт, однако тогда он меня атакует… Очень тяжело играть в такой ситуации, очень рад, что смог закрыть матч», — отметил Хачанов в интервью на корте.

За выход в третий круг Хачанов сыграет против Нишеша Басаваредди из США.