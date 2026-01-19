На Открытом чемпионате Австралии завершились два матча в женском одиночном разряде с участием теннисисток из топ-20.

Виктория Мбоко globallookpress.com

Канадка Виктория Мбоко (17) была сильнее австралийки Эмерсон Джонс (155) со счетом 6:4, 6:1.

Их встреча продолжалась 1 час 12 минут. Мбоко сделала 2 эйса, 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 9 заработанных.

Джонс подала навылет также два раза, допустила 4 двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.

Дальше Мбоко сыграет с британкой Эммой Радукану (29).

Чешка Линда Носкова (13) переиграла латышку Дарью Семенистую (96)— 6:3, 6:0.

Их встреча длилась ровно час. Носкова подала навылет 9 раз, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6 заработанных.

Семенистая сделала 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти. Теперь чешка сыграет с победителем пары Чжан Шуай (Китай) — Тайла Престон (Австралия).