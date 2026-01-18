Россиянка Анна Блинкова (62-я ракетка мира) покидает Australian Open — 2026 после первого круга.

Анна Блинкова globallookpress.com

В двух сетах она проиграла австралийке Талии Гибсон(119) — 1:6, 3:6.

Соперницы были на корте 1 час 17 минут. За это время Гибсон сделала 5 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов.

Блинкова выполнила один эйс, одну двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из 4.

В матче второго круга Гибсон сразится с победительницей пары Барбора Крейчикова (Чехия) — Диана Шнайдер (Россия).