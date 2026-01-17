Победителем теннисного турнира серии ATP-250 в австралийской Аделаиде стал чех Томаш Махач (35).

Томаш Махач globallookpress.com

В решающем матче он переиграл француза Юго Эмбера (36) в трех сетах со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 6:2 и завоевал главный трофей.

Соперники были на корте 2 часа 25 минут. Эмбер выполнил 8 эйсов, 3 двойные ошибки и взял один брейк-пойнт из 4. Махач выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных

Для 25-летнего чеха этот трофей стал третьим в карьере на турнирах АТР. В новом рейтинге он теперь будет 24-й ракеткой мира.