Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о подготовке к новому сезону.

«Мы много работали над выходами к сетке и немного подкорректировали подачу. Это небольшие, но важные детали. В первых матчах нужно снова ощутить соревновательный ритм, а уже потом, по ходу турнира добавлять новые элементы.

Большой акцент сделали и на физике, так как матчи на "Шлемах" бывают не только затяжными, но и очень энергозатратными. Важно как можно дольше сохранять высокий физический уровень. Сезон длинный, надо правильно распределять нагрузки и следить за организмом», — приводит слова Синнера Ubitennis.

В настоящий момент Синнер является второй ракеткой мира, уступая в рейтинге только Карлосу Алькарасу.