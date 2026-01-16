Россиянка Мирра Андреева(8-я ракетка мира) рассказала, чего она ждет от финала финала турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия) против канадки Виктории Мбоко.

Мирра Андреева globallookpress.com

«Вики — прекрасный игрок, у нее был отличный прошлый сезон. Я знаю ее примерно с 12 лет, видимо, мне снова придется придумать вымышленное имя для соперницы, чтобы не нервничать (смеется). Думаю, получится классный матч. Она здорово начала сезон, надеюсь, моя игра будет на хорошем уровне, — сказала Андреева после победы над Дианой Шнайдер в полуфинале турнира.

18-летняя Андреева сыграет с 19-летней Мбоко в субботу, 17 января. За свою карьеру Мирра выиграла три турнира серии WTA, тогда как у канадки два трофея.