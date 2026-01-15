Россиянка Диана Шнайдер поделилась ощущениями от выхода в полуфинал турнира WTA-500 в Аделаиде.

Диана Шнайдер
Диана Шнайдер globallookpress.com

«Я безумно счастлива.  Спасибо всем, кто пришёл и поддерживал меня.  Я очень жду завтрашний день и невероятно рада быть в полуфинале, особенно прямо перед поездкой в Мельбурн.  Сегодня я чувствовала себя просто отлично и очень горжусь тем, что показала на корте.

Определённо, это один из самых "чистых" матчей в этом году.  Но нам всё равно есть над чем работать.  Всегда можно добиться большего и сыграть ещё лучше, это точно.  Сегодня я немного больше прислушивалась к своему тренеру и старалась сохранять спокойствие.  Я очень счастлива и надеюсь, что он тоже доволен», — сказала Шнайдер в интервью на корте после встречи.

В полуфинале турнира Шнайдер сыграет против соотечественницы Мирры Андреевой.