Восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева поделилась мыслями о предстоящем полуфинале турнира WTA-500 против соотечественницы Дианы Шнайдер.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер globallookpress.com

«Это непросто — играть со своими друзьями, но я стараюсь не думать об этом во время матча, а представлять, что напротив очередной соперник. На корте мы незнакомцы. Думаю, Диана также настраивается. И как бы игра не сложилась, мы останемся друзьями», — приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.

Андреева и Шнайдер выступали в парном разряде на Олимпиаде-2024, где стали серебряными призерами соревнований.