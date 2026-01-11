Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о победе на турнире WTA-500 в Брисбене (Австралия).

Представительница Беларуси в финале в двух сетах обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6:4, 6:3.

«Спасибо, Брисбен, за всю любовь — так приятно вернуться. Мармеладные мишки и игра в парном разряде с Паулой Бадосой сделали этот турнир ещё лучше. Австралия, мы только начинаем», — написала Соболенко в социальных сетях.

Соболенко защитила титул победительницы, она выиграла турнир в прошлом году.

Напомним, что Соболенко является первой ракеткой мира.