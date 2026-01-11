Казахстанец Александр Бублик поделился своими впечатлениями от входа в десятку лучших теннисистов мира по итогам победы на турнире ATP-250 в Гонконге.

Александр Бублик globallookpress.com

«У меня нет слов… Моей единственной целью в этом сезоне было пробиться в топ-10, и я сделал это в первую неделю. Если бы мне кто-то сказал об этом в апреле прошлого года, я бы никогда не поверил. Надеюсь, так будет и дальше», — сказал Бублик в послематчевом интервью.

Титул в Гонконге стал девятым в карьере Бублика на турнирах ATP. За последний год Александр выиграл пять трофеев.