Лучшая теннисистка мира Арина Соболенко из Белоруссии будет играть в полуфинале сильного турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).

Арина Соболенко globallookpress.com

В четвертьфинале турнира она в двух сетах довольно легко разобралась с американкой Мэдисон Киз(7) — 6:3, 6:3.

Их встреча длилась почти полтора часа. На счету Соболенко 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Киз за это время выполнила 4 эйса, 8 двойных ошибок и взяла 2 брейк-пойнта из 5.

Теперь в полуфинале соревнований Арина Соболенко сразится с Каролиной Муховой (Чехия).