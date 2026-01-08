Шестая ракетка мира Джессика Пегула вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в австралийском Брисбене.

Джессика Пегула globallookpress.com

Американка в трех сетах обыграла украинку Даяну Ястремскую со счетом 5:7, 6:2, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 18 минут. За это время Пегула выполнила пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Ястремской пять эйсов, 10 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В четвертьфинале «пятисотника» в Брисбене Джессика Пегула сыграет с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой (10-я сеяная).