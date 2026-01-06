На турнире WTA-250 завершился матч первого круга между 45-летней Винус Уильямс, экс-первой ракеткой мира и ныне занимающей 582-е место в рейтинге, и 52-я ракеткой мира, полькой Магде Линетт (пятый номер посева). Победу одержала Линетт, выиграв в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:2.

Магда Линетт globallookpress.com

Матч длился 2 часа 13 минут. Магда Линетт выполнила семь эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Винус Уильямс, в свою очередь, сделала семь эйсов, четыре двойные ошибки и выиграла три брейк-пойнта из семи.

Во втором круге турнира WTA-250 в Окленде Магда Линетт сразится с победительницей матча между американкой Алисией Паркс (101-я ракетка мира) и итальянкой Элизабеттой Коччаретто (81-я ракетка мира).