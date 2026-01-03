Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем участии с испанкой Паулой Бадосой в парном разряде на турнире в Брисбене (Австралия).

«Сабадоса вернулась, так что на корте будет очень весело.  Для меня тоже было тяжёлое время: видеть, как Паула страдает, и я всегда была рядом.  Мы много разговаривали.  Я старалась дать ей самые лучшие советы, всегда была рядом.  Если она хотела поговорить — я была рядом.  Если ей что-то было нужно — я была рядом.  Дала ей контакты хорошего физиотерапевта.  Я очень надеюсь, что она сможет вернуться на свой уровень.  Я просто хочу убедиться, что её тело защищено, что оно сильное и готово», — заявила Соболенко в интервью пресс-службе турнира.

Напомним, что Соболенко является первой ракеткой мира.