Третья ракетка мира американка Кори Гауфф поделилась своими ожиданиями от командного турнира United Cup — 2026, который начнется в австралийском Перте 2 января.

Кори Гауфф globallookpress.com

«Начинать год с такого турнира — это просто замечательно. Это отличный баланс между удовольствием от игры и соревновательным духом. С каждым днём я чувствую себя все увереннее на корте. Во Флориде мне удалось хорошо отдохнуть и провести плодотворные тренировки. Моя цель — стать более стабильной и бороться за первое место в рейтинге WTA», — сказала Гауфф в интервью Punto de break.

Свой первый матч на турнире Кори Гауфф сыграет против аргентинской теннисистки Соланы Сьерры.

В United Cup участвуют команды из 18 стран, разделённые на шесть групп.