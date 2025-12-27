Британский теннисист Джек Дрейпер из-за травмы вынужден будет пропустить Открытый чемпионат Австралии.

Джек Дрейпер globallookpress.com

«К сожалению, мы с командой решили не лететь в Австралию в предстоящем году. Это сложное решение.

Но меня давно беспокоит эта травма. Я нахожусь на самой последней стадии восстановления, и возвращаться к пятисетовым матчам так скоро мне кажется неразумным решением», — заявил Дрэйпер на видео, которое опубликовал в социальной сети.

Напомним, что Дрейпер является 10-й ракеткой мира.

Australian Open в 2026 году пройдет с 18 января по 1 февраля.