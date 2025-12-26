Австралийский теннисист Алекс де Минор поделился ожиданиями от предстоящего Australian Open.

Алекс де Минор globallookpress.com

«Это не секрет — именно здесь я больше всего хочу сыграть хорошо. Перед своими болельщиками. Каждый год ожидания растут. И как только выигрываешь пару матчей, шум вокруг становится громче. Это палка о двух концах, но если шум есть — значит, ты делаешь что-то правильно», — приводит слова де Минора австралийский Esquire.

Australian Open в 2025 году пройдет с 18 января по 1 февраля.

Напомним, что Де Минор в настоящий момент является седьмой ракеткой мира.