Шестая ракетка мира американка Джессика Пегула поделилась ожиданиями от предстоящего финала турнира в Ухане, где сыграет против соотечественницы Кори Гауфф (2-й номер рейтинга).

Джессика Пегула globallookpress.com

«Да, это будет здорово — сыграть с Кори в финале здесь. Уверена, она захочет выиграть после поражения в финале в прошлом году, если не ошибаюсь. Мы отлично знаем друг друга, никаких секретов — каждая знает, что будет пытаться делать и каков её план на игру. Всё решит то, как кто сможет лучше реализовать свой план.

Играть здесь — всегда честь, особенно в финале. Думаю, это, возможно, даже наш первый финал друг против друга и это круто — отличный способ завершить азиатское турне и перейти к итоговому турниру WTA», — сказала Пегула в послематчевом интервью на корте.

Финал состоится завтра, 12 октября. Начало встречи в 13:30 по Москве.