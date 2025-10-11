В финале шанхайского турнира Риндеркнеш сыграет со своим двоюродным братом Валантеном Вашеро, представляющего Монако.

Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. За это время Медведев выполнил 11 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 11. На счету Риндеркнеша 12 эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

18-я ракетка мира Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира в Шанхае.

