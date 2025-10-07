Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, что новый тренер Томас Юханссон привнёс в его игру.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Нам просто нужно было что-то изменить. Это просто смена обстановки. Мне нравится, что Томас время от времени рассказывает мне некоторые мелкие детали.

Я знаю, как играть в теннис, но мне были нужны кое-какие мелкие детали. Пока это работает отлично, и я рад этому», — сказал Медведев в интервью на корте.

Напомним, что россиянин обыграл Алехандро Давидовича Фокину в матче 1/16 финала турнира в Шанхае (Китай).